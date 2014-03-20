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时事要闻 | 2014年 3月 20日 星期四 13:37 BJT

中国称期待澳方尽快派出船只和飞机搜寻和确认疑似失联飞机物件

路透北京3月20日 -中国外交部周四称，中方高度关注澳大利亚方面发布的消息，期待澳方尽快派出船只和飞机前往相关海域，加以搜寻和确认。

外交部网站刊登外交部发言人洪磊指出，中国外交部已立即指示中国驻澳大利亚使领馆同澳方保持密切沟通，协助澳方开展搜救。中方随时准备根据事件最新进展情况，做好各项相关工作安排。

马来西亚交通部长周四表示，在印度洋南部发现的两件物体疑似是失联飞机的组成部分。

而澳洲海事安全局(AMSA)稍早称，卫星图像显示的疑似马来西亚失联飞机残骸“模糊不清”，其中最大尺寸达24米。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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