中国称期待澳方尽快派出船只和飞机搜寻和确认疑似失联飞机物件

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京3月20日 -中国外交部周四称，中方高度关注澳大利亚方面发布的消息，期待澳方尽快派出船只和飞机前往相关海域，加以搜寻和确认。
外交部网站刊登外交部发言人洪磊指出，中国外交部已立即指示中国驻澳大利亚使领馆同澳方保持密切沟通，协助澳方开展搜救。中方随时准备根据事件最新进展情况，做好各项相关工作安排。
马来西亚交通部长周四表示，在印度洋南部发现的两件物体疑似是失联飞机的组成部分。
而澳洲海事安全局(AMSA)稍早称，卫星图像显示的疑似马来西亚失联飞机残骸“模糊不清”，其中最大尺寸达24米。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。