8月发电量同比增2.7%--国家统计局

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京9月9日电---中国国家统计局周日公布,中国8月发电量4,373亿千瓦时,同比增长2.7%;1-8月则同比增长3.8%.
统计局并称,中国8月原油加工量3,774万吨,同比增长1.5%;1-8月同比增长1.6%.
此外,8月钢材产量为7,881万吨,同比增1.4%;1-8月则同比增长5.7%.(完)
欲了解更多详情,请点选统计局网站:(www.stats.gov.cn)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
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