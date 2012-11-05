中国广汽集团和奇瑞汽车结盟 或为产业进一步整合迹象

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月5日电---中国广州汽车集团(601238.SS)(2238.HK)和奇瑞汽车预计最快在周二宣布广泛的结盟关系,包含技术分享和销售合作.
此举是中国高度分化汽车产业整并风潮可能开始升温的迹象.中国这个全球最大的汽车市场销售成长正在放缓.
这项结盟也凸显出中国汽车产业透过结合资源来提升竞争力的努力.两位奇瑞汽车公司主管向路透透露了部分相关结盟细节.
根据其中一位奇瑞汽车公司主管透露,根据协议,广汽和奇瑞将分享发动机和汽车平台等技术.该主管不愿具名,因相关消息尚未公布.
他指出,两家公司也可能会在汽车销售和营销方面进行合作.
两位奇瑞主管均强调,结盟并未涉及股权,也不涉及两公司与海外车厂的合资企业.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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