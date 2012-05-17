戴姆勒和比亚迪希望借腾势引爆中国电动车市场

2012年4月26日拍摄的照片显示，北京车展上一名模特坐在腾势电动车内。戴姆勒与其中国合作夥伴比亚迪希望能够令中国消费者相信，他们在中国市场推出的第一款全电动概念车腾势能够令车主与宝马、奥迪或奔驰车主比肩而立。 REUTERS/Daimler AG/Handout

路透北京5月17日电---中国面向大众的电动汽车销售未能达到政府的规划目标，这促使两家汽车制造商改变策略，联手研发一款“豪华”电动汽车。

戴姆勒(DAIGn.DE)与其中国合作夥伴比亚迪002594.SS(1211.HK)希望能够令中国消费者相信，他们在中国市场推出的第一款全电动概念车腾势（Denza）能够令车主与宝马、奥迪或奔驰车主比肩而立。

这款电动车是戴姆勒和比亚迪历时两年，应用梅赛德斯奔驰的设计和比亚迪低成本电池技术的结晶。美国亿万富翁巴菲特是比亚迪的股东。

戴姆勒和比亚迪在日前举行的北京国际车展上推出了概念车腾势，并表示最终款型可能在2013年上市，仅限於供应中国市场。

车上配置的与苹果iPad类似的T-Pad带有GPS导航、互联网和视频功能，还有内置摄像头，可以替代传统的梳妆镜。厂家尚未决定在上市车型中应用哪些配置。

中国政府规划到2015年电动汽车累计产销量达50万辆，到2020年超500万辆，但实际市场销量远低於此。尽管政府推出补贴以及电动出租车和电动公共汽车计划，2011年中国电动汽车销量却仅为8,159辆。

专家表示，电动汽车销售疲软的原因在於大众消费者嫌价格过高，钟爱兰博基尼的富人群体又嫌其过於实际、且外观古怪。

戴姆勒驻北京的首席设计师Olivier Boulay认为，戴姆勒和比亚迪能够以腾势改变这一切。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。