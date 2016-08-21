京威股份拟定增募资至多70亿元 在德投建高端电动汽车基地

- 路透上海8月20日 - 中国北京威卡威汽车零部件股份有限公司(002662.SZ)周五晚公告称，拟定向增发股份募集至多70亿元人民币资金，全部用于在德国投资建设高端电动汽车研发及生产基地。

公告显示，本次公司拟非公开发行不超过2.5亿股股票，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次募集资金用于德国高端电动汽车基地，基地按年产10万辆产能规划，本次募集资金用于基础设施及项目一期投资，项目一期产能为年产3万辆，总投资额为11.39亿欧元（折合人民币84.31亿元）。项目计划2018年6月完成基建，2019年9月前试生产。

本次募投项目经国家发改委、北京市商委备案后，在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

京威股份是一家为乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系统的综合制造商和综合服务商。公司已将新能源汽车作为未来的重要发展战略方向，目前已参股国内多家新能源汽车制造企业。

京威股份大股东中环投资管理公司目前持有德国斯图加特EFA-S 75%的股权。EFA-S主要业务为设计、生产、改装电动车，为德国电动车行业领先企业之一，其客户主要有梅赛德斯-奔驰、UPS(UPS.N)等。公司可依托 EFA-S在电动车行业先进的技术和丰富的经验，跻身于国际高端电动汽车行列。

京威股份周五收报16.01元，跌0.26元或1.6%。（完）