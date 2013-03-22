沃尔沃发现经销商虚增销量骗取返利

路透上海3月22日（记者 Norihiko Shirouzu） - 瑞典汽车生产商沃尔沃发现中国经销商通过虚增销量来达到销售目标，并以此骗取返利。

沃尔沃一名高管匿名表示，调查发现2011年有数千笔虚假销售，而2012年存在低报销售以平衡账簿的行为。这意味着去年公司的表现比之前认为的要好。

沃尔沃此前公布2012年中国市场销量下滑11%，令外界对其中国市场激进增长策略产生怀疑。

该高管指出，一些中国经销商“伪造”销售数据问题暴露后，去年销量实际上升了15%。根据他最乐观的估计，“半数经销商”参与伪造了销售数据。

沃尔沃发言人承认，公司发现销量报告存在“透明度问题”，但表示这不会影响获利。

本月早些时候，沃尔沃告知中国市场所属的151家零售经销商，公司已经开始打击虚报销量的行为。

“我们认为问题得到了解决，但过程很痛苦。”该高管说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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