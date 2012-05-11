中国车企海外淘金 弥补内需不足

路透中国杭州5月11日电---中国汽车厂商在市场年增幅30-50%的快速增长时期竞相扩大产能，而眼下面对国内经济放缓，他们将目光转向埃及、乌克兰及印尼等遥远的国度来寻求买家。

由於仍无法打入西方发达国家市场，中国的汽车厂商便采用与已在本土见成效的相同战略来推动出口，即以朴实无华但质量尚可的产品来赢得客户。

事实上，对许多国内汽车厂商而言，仅仅依赖国内市场已经不再是他们的选择。

长城汽车(601633.SS)负责海外市场的副总裁邢文林称，中国汽车市场的快速增长阶段行将结束，对於已建成的产能来说，出口将是一个可能的消化渠道。

他表示，中国汽车厂商为了生存，需要走出国门寻求出路。

在这一波出口攻势中，走在前沿阵地的是长城哈弗SUV和吉利熊猫等低成本车型。当中国新兴中产阶级开始掀起买车热潮时，这些廉价车型在中国也大受青睐。

好车

价格约4万元的汽车的质量，可能不足以满足欧美的消费者，但对世界各自的新兴市场消费者来说已经够用。在像意大利和澳大利亚这样的西方市场，这些朴实无华的车型也开始引起一些关注。

吉利通过满足消费者对像熊猫这样物美价廉车型日益增长的兴趣，希望成为一支出口生力军。为了推动出口，该公司正在尝试从沃尔沃（Volvo）获得先进技术，改善并多元化旗下的车型。吉利於2010年收购了沃尔沃。

吉利董事长李书福对路透说，他的愿景是让国外市场的销量向国内市场看齐。

该公司今年的整体汽车销售目标是46万辆，计划在国外市场销售6-7万辆，剩余则是国内市场销售目标。去年，该公司海外市场汽车销量约为3.8万辆。

其他中国汽车厂商也在采取措施提高出口，当中包括奇瑞CHERY.UL和上汽集团(600104.SS)等。这些汽车厂商走出国门，部分原因是他们在国内设计的车型质量和安全性能都得到了改善。

经济增长放缓也是中国汽车厂商推动出口的原因之一。去年，中国汽车销售仅增长2.5%，与之前两年每年超过30%的增速不可同日而语，而这同时也腾出了可供生产出口汽车的产能。

美国市场是终极目标

汽车行业高管称，对中国汽车厂商而言，美国市场仍是“终极目标”，但眼下的焦点仍是新兴经济体。据邢文林称，长城汽车希望到2015年时海外市场销量能达到30万辆，在同年约120万辆的销售总量中占到四分之一的比重。

与此同时，吉利董事长李书福指望依赖沃尔沃的技术来提振出口，该公司首先是向新兴市场发力，但最终还是会将目光转向欧美市场。

吉利去年时称，计划通过一家英国当地的经销商，於今年底时开始在英国销售中国产的中型轿车。

李书福称，公司仍在研究这一方案。但接近该公司的人士称，吉利采取任何此类举动，都标志将采取广泛措施进军欧美发达市场。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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