新三板挂牌的神州优车拟增发融资百亿 打造汽车电商O2O平台

路透上海10月19日 - 在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的神州优车（838006）近日宣布，拟非公开增发股份融资至多100亿元人民币，投入神州买卖车项目，从而打造国内最大的的线上线下相结合的汽车电商平台。

据神州优车公告称，本次增发对象不超过35名，发行股票价格区间为50-51元，各认购方以现金认购。公司现有股东将不享有优先认购权。

公司近期召开的股东大会已通过了公司资本公积转增股本议案，以现有股本每10股转增20股，除权除息日确定为本周四（20日）。公司预计在完成增发前将发生除权除息事项，会导致增发股份数量和发行价格做相应调整。

此次增发所募的资金，将全部用于神州买卖车业务的发展，主要包括门店建设、市场营销、员工招募及车辆采购（含新车和准新车）等方面。

相比于传统渠道和已有的电商平台，神州买卖车受益于公司本身及其关联方神州租车(0699.HK)等已经形成的线上用户和流量、以及线下遍布全国的供应商和网络，从多种渠道（包括厂家、4S店和进口商等）通过大规模采购获得车源，通过包销和代销的形式，将多种车型通过线下门店及网络直接出售给通过线上导流而来的终端消费者，并全面覆盖汽车销售产业链上的汽车销售、供应链、汽车后市场等各个环节。

截止8月，神州买卖车已覆盖102个城市，预计未来三年门店数量将达到300-500家，基本覆盖全国所有地级市。

在今年7月新三板挂牌前，神州优车已进行了两轮共计融资约57亿元，引入投资者包括云锋投资、云岭投资、中金公司(3908.HK)、浦发银行(600000.SS)、上汽(600104.SS)等多家战略投资者及财务投资者。

神州优车目前主要经营网络预约出租车业务，此前收盘价为57元。（完）