通用汽车重新考虑新兴市场战略,或影响中国伙伴上汽国际化前景

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律1月27日 - 通用汽车 首席执行官艾克森(Dan Akerson)在接受采访时表示，该公司正在重新考虑其新兴市场战略，这可能影响到其中国合作伙伴上海汽车集团 的国际化前景。

通用汽车高管最早在约三年前表示，准备利用上汽集团作为在全球拓展新兴市场的优先合作伙伴。上汽与通用成立的合资企业生产经济型汽车。

但是在最近几个月，通用汽车则寻求与法国标致雪铁龙集团在欧洲、俄罗斯及拉美市场合作。

艾克森在底特律接受采访时表示：“我们彼此间的首要义务是修复在欧洲的运营，并在双方都有业务的其他地区合作开发潜在机会。”通用汽车眼下正在努力修复旗下陷入困境的欧宝汽车。

“这并不意味着我们不能在世界其他地区进行合作。”称标致雪铁龙在拉美未形成规模，双方将在那里互相提携。

当被问及上汽是否是通用在全球的唯一合作伙伴时，艾克森表示：“我现在还无法回答这个问题。这是个动态过程。”

他的表态也是通用汽车迄今最明显的迹象，即在与上汽合作的同时，亦强化新兴市场战略。根据汽车咨询师迈克尔·邓恩（Michael Dunne）的说法，新兴市场的汽车销售增长率最快，占到全球每年汽车购买总数8,100万部的逾半数。

作为中国最大的汽车生产商之一，上汽集团渴望成为一个全球重要品牌，希望利用自己在打造经济型汽车方面的优势，进军亚洲及其他地区新兴市场。上汽集团还与大众汽车 在华成立合资企业，且拥有自己的品牌，如荣威。（完）