外国车厂无畏经济成长放缓 仍大力押注中国市场

《路透早报》--1月21日
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透上海4月19日 - 外国汽车厂商继续向中国工厂投资，尽管中国经济成长放缓抑制销售增长。中国是全球最大的汽车市场。
大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)和通用汽车(GM.N)没有显示出减慢计划中投资的迹象，而丰田汽车(7203.T)和福特汽车(F.N)也在推进在中国扩张的新计划。
而这些行动的背后，是中国经济放缓在第一季进一步打压汽车市场，当季销量仅增长3.9%，远低于去年同期的9.2%增幅，也与中国汽车工业协会对今年预测的7%的增幅相距甚远。
外国厂商并不担心中国市场第一季放缓。在本周的上海车展上，许多外国厂商预计会为中国市场推出新车型，包括福特重新设计的Taurus汽车。但市场调研公司IHS Automotive的亚洲主管James Chao表示，如果年内整体经济持续减速，则国际汽车厂商可能需要重新考虑其中国扩张计划。
一些外国车厂第一季的增长速度仍高于整体市场，比如福特销量增长9%。
“这仍然是一个两极分化的市场，国内厂商的产能利用率可能在60%左右，而合资企业则在80-85%。差距很大，”Chao表示。
咨询机构TNS Sinotrust驻上海的研究主管Anthony Lau表示，中国汽车销量即便是高个位数增长，也远远好于其他市场。
根据对汽车制造商开支的年度调查，去年在整个行业用于新建或扩大产能的支出中，中国占到一半以上，其中工厂投资价值127亿美元。
**增加产能**
Chao指出，外资汽车厂商或将吸纳国内小车企的更多闲置产能，比如福特汽车收购了哈尔滨哈飞汽车的一座工厂，2016年升级改造完工后将使年产能增加20万辆。
福特在杭州的新厂上月投产，年产能25万辆。
甚至丰田汽车也结束了数年的扩张冻结期，投资4.4亿美元在广州合资工厂增添新设备和第三条生产线。该生产线可能将于2017年投产，年产能约为10万辆。
大众汽车发言人称，公司目标是到2019年中国工厂的年产能从2014年的350万辆升至500万辆，这是总计220亿欧元投资计划的一部分。
等到这些扩张上线的时候，两位数快速增长的年景或许早已过去：经济分析师预计中国今年GDP增长7%，2016年增速进一步放缓至6.8%。(完)
(编译 张涛/王兴亚；审校 王丽鑫/许娜)
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路透上海1月20日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。