路透专访: 通用汽车重新考虑新兴市场战略,寻求新合作伙伴--CEO

路透底特律1月27日 - 通用汽车 首席执行官艾克森(Dan Akerson)接受路透采访时称,公司正重新考虑新兴市场战略.这可能打击其中国合作伙伴上汽集团 海外扩张的目标.

大约三年前,通用汽车高层曾表示将把上汽作为进军全球新兴市场的优先合作伙伴.

但近几个月里,通用汽车还在谋求与法国PSA标致雪铁龙 合作,目标市场不仅放在欧洲,还包括俄罗斯和拉美.

艾克森最近在底特律接受采访时称:"我们彼此第一个职责是解决欧洲经营问题,并可能退出双方经营有重合的其它地区,这是切切实实的可能."

他补充道:"这并不意味着我们不会在全球其它地区合作,"他指出PSA标致雪铁龙在拉美市场缺乏规模,在那里"我们或许能够彼此有所帮助".

当被问到上汽是否是通用汽车唯一一家全球合作伙伴时,艾克森答道:"目前我还没有答案.这项工作正在处理中."

这是迄今为止最为清楚的迹象,表明通用汽车在构建新兴市场策略时,避免把宝全部押在与上汽合作上面.

作为中国最大汽车制造商之一的上汽集团急切希望成为全球主要品牌.该公司正利用其制造廉价汽车的优势进军亚洲内外的其它新兴市场.该公司还生产与大众汽车 的合资品牌汽车,并拥有自主品牌荣威.

上汽发言人拒绝对艾克森的言论置评,但就合作关系泛泛谈道:"像所有美满婚姻一样,在成功的合作伙伴关系中,最重要的是对所有事情进行沟通,包括我们能做什么不能做什么,总是相互尊重."

艾克森所言暗示,通用汽车正试图将新兴市场合作关系一分为二,一是与上汽在中国以外的亚洲市场合作,二是与PSA在俄罗斯和拉美合作.不过通用与PSA尚无具体的新兴市场合作项目.

他表示,东南亚和印度"自然要靠上汽",通用汽车正与上汽磋商在印尼建立生产及销售合资企业.

他称上汽是通用汽车最重要的亚洲合作伙伴,对通用与PSA在中国市场合作的想法不以为然.

"我们不会破坏与上汽的合作关系."艾克森称.

不过通用驻上海发言人Lori Arpin也表示:"尽管我们非常珍视与上汽的伙伴关系,但我们从未打算只与他们一家合作."

在中国以外的市场扩张方面,已有迹象显示通用与上汽的关系发生改变.

上汽去年10月放弃大幅增资印度合资厂的机会,在该合资厂的股权比例由50%降至9%.

12月上汽表示，将与泰国企业CP Group而非通用汽车合作在泰国生产和销售汽车.

艾克森表示,对于上汽在印度收缩和进军泰国,通用汽车并不感到伤心,称双方合作关系非常好,"像美满婚姻一样".