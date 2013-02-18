企业并购: 在美国Fisker收购战中,吉利控股较东风汽车更受青睐

路透北京2月18日 - 据两位知情人士透露,在Fisker Automotive寻求战略投资者或合作者过程中,中国浙江吉利控股集团 在获得该公司多数股权方面更受青睐.

Fisker位于美国阿纳海姆,是插入式混合动力车制造商.该公司目前在评估来自两家中国汽车厂商的报价--吉利和国有的东风汽车集团.吉利控股持有瑞典沃尔沃公司.

知情人士表示,这两份要约均是Fisker在最近三周内收到的,出价在2亿至3亿美元之间.他们称,若达成交易,求购者将获得该公司的多数股权.

这两位接近Fisker的消息人士表示,吉利控股似乎更受青睐.

其中一位消息人士称,Fisker的公司领导和顾问认为吉利对Fisker和其技术"更认真"和也更有"热情".

消息人士还表示,吉利控股可以"快速"做出决议,而东风汽车集团则不然,其国企常见的多层决策结构可能阻碍其迅速做出反应.

消息人士称,"最重要的是,对于吉利我们是和一个决策者打交道."其指的是吉利控股的董事长和创始人李书福.

李书福因有跨国交易经验,而被认为是更适合的买家.2010年吉利从老东家福特 手中全资收购沃尔沃公司.

知情人士表示,"总体而言,我们认为吉利更合适."

消息人士指出,吉利已经派出工程师团队去阿纳海姆评估Fisker和其技术.Fisker的技术是电动汽车技术,附带小型汽油发动机来延长汽车行驶里程.