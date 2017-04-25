中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部

路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

刊登在工信部网站的规划称，到2020年，骨干汽车企业研发经费占营业收入4%左右，新车平均故障率比2015年下降30%，形成若干世界知名汽车品牌；到2025年，骨干汽车企业研发经费占营业收入6%左右，骨干企业新车平均故障率达到国际一线品牌同等水平，若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十。

规划并提出加大财税金融支持，依托各类产业投资基金、汽车产业联合基金等资金渠道，支持创新中心建设等八大工程实施。通过国家科技计划（专项、基金等）统筹支持前沿技术、共性关键技术研发。以创新和绿色节能为导向，鼓励行业企业加大研发投入，全面实施营改增试点，落实消费税、车辆购置税等税收政策。

同时，积极发挥政策性金融和商业金融各自优势，加大对汽车关键零部件、新能源汽车、智能网联汽车等重点领域的支持力度；支持中国进出口银行在业务范围内加大对汽车企业走出去的服务力度。

2016年，中国汽车产销突破2,800万辆，连续八年位居全球第一，其中中国品牌汽车销量占比50%左右，市场认可度大幅提高。（完）

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