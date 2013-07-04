日本个股：中日关系紧张变数潜伏，促使丰田考虑转移在华重心

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
丰田及其集团公司去年底承诺将增投12亿美元在印尼提高制造产能和进行其他资本投资。该公司周一还表示，计划在缅甸、柬埔寨和肯尼亚增加投资，以达成全球近半营收来自新兴市场的目标。
该丰田高管表示，在华重心南移合乎情理，因为该公司在华南地区的广东省拥有一个主要生产基地，而且该地区的丰田汽车销售情况一直不错。
此外该高管还称，华南地区的消费者常常在消费上效仿香港，而后者长期青睐日本品牌和产品。不过，丰田还在考虑其战略选择，尚未采取任何明确举措。
位于上海的汽车咨询公司Automotive Foresight总经理张豫表示，丰田和其他日本品牌将销售和市场资源重心向华南转移的可能举动，是一种“自然而然的战略”，因为它们在广东拥有制造基地。
但张豫补充道，长期来看，它们仍必须参与华北市场，因为山东和四川等省已准备取代广东成为中国最大的汽车购买省份。(完) (编译 朱晓军/王翔琼；审校 蔡美珍/徐文焰)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。