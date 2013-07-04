日本个股：中日关系紧张变数潜伏，促使丰田考虑转移在华重心

丰田及其集团公司去年底承诺将增投12亿美元在印尼提高制造产能和进行其他资本投资。该公司周一还表示，计划在缅甸、柬埔寨和肯尼亚增加投资，以达成全球近半营收来自新兴市场的目标。

该丰田高管表示，在华重心南移合乎情理，因为该公司在华南地区的广东省拥有一个主要生产基地，而且该地区的丰田汽车销售情况一直不错。

此外该高管还称，华南地区的消费者常常在消费上效仿香港，而后者长期青睐日本品牌和产品。不过，丰田还在考虑其战略选择，尚未采取任何明确举措。

位于上海的汽车咨询公司Automotive Foresight总经理张豫表示，丰田和其他日本品牌将销售和市场资源重心向华南转移的可能举动，是一种“自然而然的战略”，因为它们在广东拥有制造基地。