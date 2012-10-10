日系车销量不可能很快恢复--行业官员

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京10月10日电---中国汽车工业协会秘书长董扬周三称，日本汽车在华销量不可能很快恢复。因中日钓鱼岛争端，日本汽车在华销量遭到冲击。
董扬同时对记者表示，有类似性能、价格和品牌的其他汽车可能填补由日本汽车销量大幅下滑所造成的空白。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。