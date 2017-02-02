中墨合资企业将向墨西哥一汽车厂投资逾2亿美元

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透墨西哥城2月1日 - 一家中国与墨西哥合资企业周三公布，计划向墨西哥一汽车生产厂投资逾2亿美元；在美国总统特朗普的威胁令美国企业的投资计划陷入瘫痪之际，这家合资企业的决定展示了信心。
墨西哥中部伊达尔戈州的州长Omar Fayad在记者会上说，墨西哥的Giant Motors和中国的安徽江淮汽车以及经销商Chori Company Limited将对该州一家汽车厂投资逾44亿披索(2.1246亿美元)，生产运动型车(运动休旅车，SUV)。
Fayad说，该汽车厂未来四年可能生产至多1万辆汽车，并称最先组装的车型将是江淮汽车的SUV S2和SUV S3。
特朗普胜选以来的不确定性打击了墨西哥汽车行业的前景。特朗普曾威胁称，墨西哥生产的汽车出口至美国，将被征收惩罚性关税。
墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo在记者会上说，这一投资决策正值墨西哥处在关键时期。该国曾表示，需要寻求美国以外的出口市场。
Fayad还称，这家合资企业可能还将生产电动汽车。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
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路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。