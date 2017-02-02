中墨合资企业将向墨西哥一汽车厂投资逾2亿美元

路透墨西哥城2月1日 - 一家中国与墨西哥合资企业周三公布，计划向墨西哥一汽车生产厂投资逾2亿美元；在美国总统特朗普的威胁令美国企业的投资计划陷入瘫痪之际，这家合资企业的决定展示了信心。

墨西哥中部伊达尔戈州的州长Omar Fayad在记者会上说，墨西哥的Giant Motors和中国的安徽江淮汽车以及经销商Chori Company Limited将对该州一家汽车厂投资逾44亿披索(2.1246亿美元)，生产运动型车(运动休旅车，SUV)。

Fayad说，该汽车厂未来四年可能生产至多1万辆汽车，并称最先组装的车型将是江淮汽车的SUV S2和SUV S3。

特朗普胜选以来的不确定性打击了墨西哥汽车行业的前景。特朗普曾威胁称，墨西哥生产的汽车出口至美国，将被征收惩罚性关税。

墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo在记者会上说，这一投资决策正值墨西哥处在关键时期。该国曾表示，需要寻求美国以外的出口市场。

Fayad还称，这家合资企业可能还将生产电动汽车。(完)