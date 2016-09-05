焦点：中国消费者越来越青睐贷款购车 带动汽车贷款的火爆

2015年9月11日，一名消费者在汽车经销店看车。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京9月4日 - 中国家庭向来喜欢存钱、不愿意借债，但随着汽车厂商力推融资交易来提升销量和利润率，他们正在迅速接受贷款买车的想法。

据Sanford C. Bernstein和德勤的分析师，去年将近30%的中国汽车买家贷款购车，高于2013年的18%，帮助推动2015年表现低迷的汽车市场实现反弹。

这对于中国政府而言是好消息。中国政府希望消费者借贷和增加支出，使经济增长从重工业主导转型为投资带动。

28岁的北京居民王大念表示，他计划贷款购买第一辆车，并称这样做是聪明之举。

他关注一汽奔腾X80运动型多功能车(SUV)。“现金可以拿出来做其他用，”他表示，“而且如果把存款全部用在整车消费上，万一发生什么事，抵御风险能力就没有那么高。”

路透采访的六名消费者全都表示，他们会考虑贷款，看好低费率和零息交易，其中半数表示，他们倾向于贷款买车，留着现金买其它东西。

“估计在厂商贴息政策出来之后由全款改贷款的大概在30%左右，”江苏省一家大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)经销商的销售人员赵先生称。

与美国贷款买车比例超过80%相比，这样的水平仍相差甚远。但德勤预测，到2020年中国贷款买车比例将达到50%。

全球车企想方设法鼓励这种趋势已有一段时日。大众汽车曾在2004年设立金融子公司，但却因承销贷款和资金来源方面的严格管制而受到限制。

随着中国当局在过去七八年逐步放松这方面的限制，融资购买已经出现了增长。戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的奔驰(Mercedes-Benz)称，目前在中国有逾30%的奔驰车是贷款购买。该公司还报告称，截至7月底，净贷款同比增长31%。

由于中国经济增速放缓至25年来的最低水平，加上中国股市暴跌，中国汽车市场在去年陷入困境。但该市场在去年10月出现反弹，当时中国当局调降了小排量汽车购置税。到今年7月，中国汽车销售则已创下三年半来的最大月度增幅。

“虽然政府调降购置税，是导致2015年底中国汽车销售反弹最明显的原因，但汽车融资渗透率飙升，则是另一个不那么引人注意的驱动因素，”Bernstein在4月时称。

**违约风险**

去年有更多的汽车厂商急匆匆地扎入贷款市场，比如，广州汽车集团(601238.SS)(2238.HK)和吉利(0175.HK)都设立了金融服务公司。

一些中国汽车厂商还公布了金融贷款业务对2016年上半年收支情况的重大影响。

中国最大的汽车生产商--上海汽车集团(600104.SS)就宣布，净营业现金流较上年同期下滑166亿元人民币，因资金被划转到消费者贷款融资业务。

东风汽车集团(0489.HK)也公布，净现金流较上年同期减少36亿元人民币，因为金融服务部门的贷款和应收账款数额增加。

长城汽车(601633.SS)公布，利息收入同比大涨140%，主要源于旗下融资部门的影响。

比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)称，在已销售的汽车中有13.6%都是通过汽车贷款办理的，贷款融资业务已经给公司获利带来可观的贡献。

咨询公司Automotive Foresight总经理张豫称，由于中国不像美国，没有可靠的信用评级系统，可能难以控制这些贷款的违约风险。

“你不能花上一个月的时间去调查某人，而最终目的仅仅是为了借出10万块钱，”张豫说。

贷款违约曾使该行业陷入困境，当时是在亚洲金融危机之后，中国试图通过放贷刺激汽车销量。他说，风险管控的缺失导致出现很多违约，政府不得不在2000年代中期对行业进行整顿。

“可以说，如果宏观经济形势恶化，中国汽车行业(不良贷款)还能否保持这么低，这点仍值得怀疑，”Bernstein在4月时说，而迄今为止的拖欠率较低。

中国电子商务巨头阿里巴巴集团(BABA.N)称，得益于掌握的包括客户信用记录在内的“大数据”，该公司能控制这一风险。阿里巴巴去年和永达汽车(3669.HK)签署了一项合作协议。

阿里巴巴的一位发言人说，该公司的汽车门户网站提供“车秒贷”，可以在短到20秒的时间内批准车贷。(完)