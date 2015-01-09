中国市场放缓 全球车企支付高额补贴平息经销商不满

* 中国汽车经销商要求宝马汽车提供51亿元补贴

* 奥迪汽车将向经销商支付20亿元补贴--消息

* 梅塞德斯向中国经销商支付约10亿元--消息

* 经销商要求保时捷下调销售目标--消息

路透上海/法兰克福1月8日 - 经过数年的过度成长，中国已成为全球最大的汽车市场，但这一市场目前放缓，加剧了全球汽车生产商和本地汽车经销商之间的紧张关系，获利锐减使双方就利润分配进行着艰苦的谈判。争端使一些汽车厂商付出高昂代价，这些厂商已同意付出数亿美元以平息事态。

率先发难的是中国汽车流通协会(CADA)，该协会本周稍早公开发表了声明，指称已要求德国汽车制造商宝马汽车(BMWG.DE)支付51亿元人民币(8.20亿美元)，以补偿2014年获利低于预期的经销商。

中国汽车流通协会史无前例地接受外国媒体采访，宣布这一协议。宝马汽车尚没有确认51亿元这一数字，但表示，已达成未要求其修正2014年获利目标的协议。

宝马并不是唯一的一家。两位直接了解情况的消息人士对路透表示，大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪汽车已承诺给予20亿元人民币的补贴。两位熟悉情况的消息人士则告诉路透，戴姆勒(DAIGn.DE)已向中国的奔驰经销商支付了约10亿元。但这两家公司均拒绝对这些数字发表评论。

补贴并不是唯一的问题。汽车经销商对较高的销售配额叫苦不迭，这么高的销售目标损及他们的利润率。大众汽车旗下的保时捷(Porsche)已将今年在中国的销售目标提高40%至64,000辆，中国汽车流通协会一位拒绝具名的官员表示经销商要求下调目标。保时捷则拒绝发表评论。

争端表明，中国汽车市场正在发生改变，过去汽车厂商和经销商忙于满足需求，现在中国更象一个成熟市场。

2013年，中国市场销售49.2万辆奥迪、36.2万辆宝马和22.8万辆奔驰，使得中国成为德国大型奢侈品牌争夺份额的最重要市场。

中国车主越来越注重价格，不愿接受比其他地区更为昂贵的价格。这意味着利润率降低，经销商认为生产商需为他们提供更多补贴以维持运营。

**关系恶化**

宝马经销商决定公开补贴规模，这让欧洲感到惊讶，他们将此举视为关系恶化的信号。

“经销商公布这些数字，让人震惊，”Evercore ISI汽车分析师Arndt Ellinghorst表示。“通常这都是关起门来讨论的问题。这让人质疑其他厂商是否需要重新斟酌他们的经销商策略。”

宝马及其经销商将迎来关键一年：公司将推出新7系轿车，这在中国市场是一个重要车型。

这些汽车生产商表示，确保经销商获利及运营良好符合他们的利益。经销商的展厅通常是客户第一次接触豪华汽车品牌的地方。

“财务稳固的经销商网络是我们策略的一部分，只有经销商满意，客户才会满意，”奥迪称。

戴姆勒表示，其磋商旨在“在销售业绩、经营质量和经销商的客户服务方面达成平衡。”

大众、保时捷和奔驰与他们的经销商透过中国汽车流通协会建立的“经销商委员会”进行磋商；中国汽车流通协会增强了经销商的影响力。

中国汽车流通协会副秘书长宋涛表示，该协会正在洽商帮助丰田汽车(7203.T)与中国一汽轿车(000800.SZ)的合资企业建立经销商委员会；经销商要求补贴22亿元人民币，并且不满意丰田汽车的反应。丰田汽车拒绝发表评论，其合资企业的发言人则联系不上。

“现在我们看到的许多矛盾都是缺乏沟通造成的，”宋涛称，“由于地位不同，单独的经销商不愿，也不敢坦白地与汽车生产商进行谈判，如果建立起新的平台，那么所有问题都可以通过磋商解决。”(完)

(编译 于春红/李爽; 审校 张荻)

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