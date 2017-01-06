焦点：2016年全球车厂在中国销量大增 但对2017年行情并不看好

路透北京1月6日 - 全球汽车厂商2016年在中国的销量实现飙升，因受到小排量汽车税惠政策鼓励，消费者纷纷购车。但随着优惠幅度的收窄及整体经济的放缓，他们警惕2017年汽车行业会较为艰难。

丰田汽车(7203.T)、福特汽车(Ford)(F.N)和日产汽车(7201.T)分别在周五公布，2016年销量增长8%或更多，本田汽车(7267.T)更是以24%的增幅遥遥领先。

丰田公布2016年在中国销量增长8.2%，并预计2017年增长将放缓，因小排量汽车购置税的略微上调会导致一些买家却步。该公司预计2017年在华销量至少为120万辆，持稳于2016年的水准。

“我们并没有严格注重销量。我们会在提升汽车质量并维持客户对我们产品和服务满意度的同时这样做(即提升销量)，”丰田驻北京的一位发言人告诉路透。

虽然本田预计今年在华销量会增加，但预估增幅大降至7.4%，这与中国经济放缓趋势基本相符。

中国的购车需求在2016年获得提振，因车辆购置税优惠政策年底到期。今年销售将面临压力，但也不会明显减少，因当局决定逐步取消优惠政策，而不会突然终止。

引擎排量在1.6升及以下的车辆购置税税率从2016年的5%上调至今年的7.5%，到2018年将恢复为10%。

咨询公司汽车远见(Automotive Foresight)称，若优惠政策在12月31日完全取消，则今年中国乘用车整体销量可能减少2%，但目前预计为增长3-5%。

不过分析师警告称，第一季汽车销量可能下降，因消费者担心优惠政策会在2016年底终止，所以抢在2017年到来之前行动。

“2016年底，我们明显看到1.6升及以下排量汽车的购买需求提前释放。这将对今年第一季产生不利影响，”一主要外资车商的销售高层告诉路透。

**本田加速推进**

在周五公布数据的汽车制造商中，本田去年的中国销售增幅居冠，因公司接连推出新车，主要集中于运动型车(运动休旅车，SUV)市场区块。

本田公布2016年中国销量增至125万辆，福特则公布成长11.9%至124万辆。

但若计入豪车市场的林肯品牌，福特总计销量为127万辆，小胜丰田及本田。林肯品牌销量并不经常性的在月度销售数据中发表。

不过这三大车商在中国的销售持续落后于日产汽车(7201.T)；日产去年在中国销量成长8.4%至135万辆。

通用汽车(GM.N)及大众(VW)汽车(VOWG_p.DE)稳居中国市场领头羊宝座。周四通用汽车及合资伙伴公布2016年总销量为387万辆，成长7.1%。

不过有多个品牌在去年最后一个月的销售下滑，其中通用、本田及丰田均公布12月销售较上年同期减少，受到中国不会完全终止税赋优惠的消息影响。

外资车商中国销售图表：tmsnrt.rs/2hTVPro

中国整体汽车销售图表：reut.rs/1MGkgLu

(完)