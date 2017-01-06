2016年全球车厂在中国的销量实现飙升 本田赶超丰田

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月6日 - 全球汽车厂商2016年在中国的销量实现飙升，因消费者受到税收刺激政策鼓励纷纷购车。本田汽车(7267.T)业务扩张速度尤为突出，销量超过了福特汽车(Ford)(F.N)和丰田汽车(7203.T)。
中国是全球最大的汽车市场。丰田在中国的销量一向领先本田，但2016年本田实现赶超，销量较上年同期增长24%至125万辆，得益于车型的不断推陈出新，尤其是在热门的运动型多功能车(SUV)领域。
丰田公布2016年在中国的销量增长8.2%。并预计今年将销售至少120万辆汽车，与2016年大致持平。
根据路透的测算，福特2016年在中国的汽车销量增长11.9%至124万辆，其中不包括其林肯(Lincoln)高端品牌的销量。
但这三家公司在中国市场的销量都依然赶不上日产汽车(7201.T)。日产去年全年在中国的销量同比增长8.4%至135万辆。
本周稍早，通用汽车(GM.N)及其合资伙伴公布，2016年在中国市场的销量为387万辆，增长7.1%。中国连续第五年成为通用汽车最大的市场。
去年中国汽车市场需求受到激励，因中国对小排量汽车减税。
当初的激励政策，即排量在1.6升及以下的汽车购置税减半至5%，现在要收回。今年购置税升至7.5%，2018年恢复到10%。分析师称这将防止销售增长的大幅放缓。(完)
(编译 刘秀红/王颖；审校 王洋/白云)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。