2016年全球车厂在中国的销量实现飙升 本田赶超丰田

路透北京1月6日 - 全球汽车厂商2016年在中国的销量实现飙升，因消费者受到税收刺激政策鼓励纷纷购车。本田汽车(7267.T)业务扩张速度尤为突出，销量超过了福特汽车(Ford)(F.N)和丰田汽车(7203.T)。

中国是全球最大的汽车市场。丰田在中国的销量一向领先本田，但2016年本田实现赶超，销量较上年同期增长24%至125万辆，得益于车型的不断推陈出新，尤其是在热门的运动型多功能车(SUV)领域。

丰田公布2016年在中国的销量增长8.2%。并预计今年将销售至少120万辆汽车，与2016年大致持平。

根据路透的测算，福特2016年在中国的汽车销量增长11.9%至124万辆，其中不包括其林肯(Lincoln)高端品牌的销量。

但这三家公司在中国市场的销量都依然赶不上日产汽车(7201.T)。日产去年全年在中国的销量同比增长8.4%至135万辆。

本周稍早，通用汽车(GM.N)及其合资伙伴公布，2016年在中国市场的销量为387万辆，增长7.1%。中国连续第五年成为通用汽车最大的市场。

去年中国汽车市场需求受到激励，因中国对小排量汽车减税。

当初的激励政策，即排量在1.6升及以下的汽车购置税减半至5%，现在要收回。今年购置税升至7.5%，2018年恢复到10%。分析师称这将防止销售增长的大幅放缓。(完)