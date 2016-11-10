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中国财经 | 2016年 11月 10日 星期四 16:31 BJT

中国10月汽车销量同比增长18.7%--中汽协

路透北京11月10日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周四表示，中国10月汽车销量同比增长18.7%至270万辆，增速较9月小幅放缓，中止连续五个月增速上升之势。

9月汽车销量同比增长26.1%，8月同比增幅24.2%。

中汽协称，2016年1-10月汽车销量同比增长13.8%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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