神州租车展开IPO 拟筹资高至4.68亿美元--消息

路透香港9月5日 - 据路透周五引述一名知情人士称，中国最大租车公司--神州租车有限公司开始其香港首次公开发售（IPO）计划，拟筹高至4.68亿美元（约36.2亿港元），所得款项主要用于扩大车队和减债。

消息人士并称，这家拥有美国汽车租赁公司Hertz(HTZ.N)和私募股权公司华平为股东的企业，将发售4.26亿股新股，招股价每股7.5-8.5港元，9月11日定价，19日在联交所挂牌上市。

瑞信CSGN.VX和摩根士丹利(MS.N)担任IPO的联席上市保荐人，中国国际金融为联席全球协调人。（完）

(编译 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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