神州租车展开IPO 拟筹资高至4.68亿美元--消息

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港9月5日 - 据路透周五引述一名知情人士称，中国最大租车公司--神州租车有限公司开始其香港首次公开发售（IPO）计划，拟筹高至4.68亿美元（约36.2亿港元），所得款项主要用于扩大车队和减债。
消息人士并称，这家拥有美国汽车租赁公司Hertz(HTZ.N)和私募股权公司华平为股东的企业，将发售4.26亿股新股，招股价每股7.5-8.5港元，9月11日定价，19日在联交所挂牌上市。
瑞信CSGN.VX和摩根士丹利(MS.N)担任IPO的联席上市保荐人，中国国际金融为联席全球协调人。（完）
(编译 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。