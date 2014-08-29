一嗨租车与上汽战略合作 首批采购千辆新能源汽车

路透上海8月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团(600104.SS)旗下上汽乘用车与国内大型租车企业一嗨租车周五签署战略合作协议，双方宣布达成首批千辆上汽荣威新能源汽车的采购协议。

公司新闻稿指出，此次采购的上汽新能源车包括：插电式混合动力轿车荣威550PLUG-IN和纯电动轿车荣威E50。

“租赁行业与新能源汽车结缘，是新能源汽车市场推广的一个重要探索。上汽乘用车与一嗨租车合作，将有助于新能源汽车的普及，推动新能源汽车产业的发展。“上汽集团副总裁、上汽乘用车总经理王晓秋表示。

一嗨租车是国内最早涉及新能源汽车租赁业务的汽车租赁公司，去年其向上汽采购了一批荣威E50电动车，受到市场欢迎。今年4月，一嗨租车成为美国豪华电动车生产企业--特斯拉(TSLA.O)在中国的首位企业客户，首批两辆特斯拉Model S在4月正式交付。

新闻稿称，一嗨租车近年来稳步推进其新能源汽车租赁战略。目前公司在上海的众多网点已能提供新能源汽车的租赁和免费充电服务，一旦条件成熟可很快复制到全国。

总部在上海的一嗨租车目前在全国80多个城市开设500多个服务网站，拥有1万多辆可供出租的车辆。公司近几年陆续得到启明创投、汉理资本、鼎晖创投、集富亚洲、高盛(GS.N)以及全球最大租车企业--美国企业号控股集团（Enterprise Holdings）的投资，去年12月中国最大在线旅游服务企业携程(CTRP.O)宣布向一嗨租车投资逾1亿美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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