中国又有八城市或实行乘用车限购--行业协会

韩国及中国同意就朝鲜核及弹道导弹试验采取强烈措施
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透北京7月11日(记者 方燕/Norihiko Shirouzu) - 中国汽车工业协会(CAAM)副秘书长师建华表示，中央政府在努力控制空气污染之际，国内又有八座城市可能限购乘用车。
师建华未提供新措施的细节，政府部门也没有相关消息传出。
但汽车工业协会警告称，车辆限购一旦实施将减少汽车年销量40万辆，相当于2012年国内汽车总销量的2%。
师建华周三在新闻发布会上表示，不能简单地采取限购政策，因该政策严重抑制了民众的需求。”
他还指出，这不利于中国汽车行业健康发展，也不利于构建和谐的汽车社会。
6月份，德系车销售占中国总销量的26%，随后是国产汽车，占比为25%，日系车为18%，美系车为16%。
中国目前有四座城市实施汽车限购，分别是北京、上海、贵阳和广州，通过拍卖和摇号的形式提供有限的汽车牌照。
师建华称，成都、重庆和武汉等主要城市可能加入限购行列。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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