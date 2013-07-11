中国又有八城市或实行乘用车限购--行业协会

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月11日 - 中国汽车工业协会(CAAM)副秘书长师建华表示，中央政府在努力控制空气污染之际，国内又有八座城市可能限购乘用车。
师建华未提供新措施的细节，政府部门也没有相关消息传出。
但汽车工业协会警告称，车辆限购一旦实施将减少汽车年销量40万辆，相当于2012年国内汽车总销量的2%。
师建华周三在新闻发布会上表示，不能简单地采取限购政策，因该政策严重抑制了民众的需求。”
他还指出，这不利于中国汽车行业健康发展，也不利于构建和谐的汽车社会。
6月份，德系车销售占中国总销量的26%，随后是国产汽车，占比为25%，日系车为18%，美系车为16%。
中国目前有四座城市实施汽车限购，分别是北京、上海、贵阳和广州，通过拍卖和摇号的形式提供有限的汽车牌照。
师建华称，成都、重庆、武汉等主要城市可能加入限购行列。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686