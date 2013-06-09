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中国财经 | 2013年 6月 9日 星期日 14:58 BJT

中汽协：5月汽车销量同比增长9.8%

路透北京6月9日 - 中国汽车工业协会周日公布，今年5月汽车销售量同比增加9.8%至176万辆，这一增速低于4月的13.4%。

中国汽车工业协会周四公布，今年4月汽车销售量同比增加13.4%至184万辆，这一增速高于3月10.7%。

中汽协表示，今年前五月汽车销量上升12.6%，总计903万辆。

2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。中汽协此前预计，今年中国汽车销量将增长7%左右。(完)

(发稿 张胜男； 审校 曾祥进)

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