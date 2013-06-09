中汽协：5月汽车销量同比增长9.8%

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透北京6月9日 - 中国汽车工业协会周日公布，今年5月汽车销售量同比增加9.8%至176万辆，这一增速低于4月的13.4%。
中国汽车工业协会周四公布，今年4月汽车销售量同比增加13.4%至184万辆，这一增速高于3月10.7%。
中汽协表示，今年前五月汽车销量上升12.6%，总计903万辆。
2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。中汽协此前预计，今年中国汽车销量将增长7%左右。(完)
(发稿 张胜男； 审校 曾祥进)
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