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中国财经 | 2017年 1月 12日 星期四 15:55 BJT

中国2016年汽车销量同比大增13.7%--中国汽车工业协会

路透北京1月12日 - 中国汽车工业协会周四公布，中国2016年汽车销量跳增13.7%，较上年4.7%的增幅大大加速，得益于针对小排量汽车的减税措施。

这创下2013年以来最大的年度销量增幅。

该协会称，2016年中国汽车销量总计2,800万辆，12月销量增长9.5%至310万辆。

该协会11月时曾预期当年汽车销量增幅超过8%，已较最初的全年6%增幅两度上调。(完)

(编译 刘秀红；审校 王颖)

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