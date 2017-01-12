中国2016年汽车销量同比大增13.7%--中国汽车工业协会

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京1月12日 - 中国汽车工业协会周四公布，中国2016年汽车销量跳增13.7%，较上年4.7%的增幅大大加速，得益于针对小排量汽车的减税措施。
这创下2013年以来最大的年度销量增幅。
该协会称，2016年中国汽车销量总计2,800万辆，12月销量增长9.5%至310万辆。
该协会11月时曾预期当年汽车销量增幅超过8%，已较最初的全年6%增幅两度上调。(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。