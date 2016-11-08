中国10月广义乘用车销量同比增20% 1-10月累计增15.2%--乘联会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周二发布数据显示，中国10月广义乘用车销量同比增长20%,1-10月累计同比增长15.2%。
该会网站刊登的新闻稿称，因购置税减半优惠政策将于12月底到期，市场普遍预期此前乘用车价格将逐步回升，“越早买越划算”特征促进车市零售持续走强。
“在去年10月已经实施购置税减半的启动期高基数背景下，今年10月（狭义）乘用车同比增长22%，体现了2016年车市前低中高后稳的超强走势特征。”该会称。
数据显示，10月广义乘用车合计销量234万辆，1-10月合计销量1,655.3万辆。
此外，受前期去库存心态影响，三季度厂商库存并未有效建立；随之而来的公路治理商品车、运输车超载行动降低乘用车运输能力，导致库存偏紧，从而形成厂商加速补库存特征。
去年9月底召开的国务院常务会议称，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。