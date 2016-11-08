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中国财经 | 2016年 11月 8日 星期二 12:58 BJT

中国10月广义乘用车销量同比增20% 1-10月累计增15.2%--乘联会

路透北京11月8日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周二发布数据显示，中国10月广义乘用车销量同比增长20%,1-10月累计同比增长15.2%。

该会网站刊登的新闻稿称，因购置税减半优惠政策将于12月底到期，市场普遍预期此前乘用车价格将逐步回升，“越早买越划算”特征促进车市零售持续走强。

“在去年10月已经实施购置税减半的启动期高基数背景下，今年10月（狭义）乘用车同比增长22%，体现了2016年车市前低中高后稳的超强走势特征。”该会称。

数据显示，10月广义乘用车合计销量234万辆，1-10月合计销量1,655.3万辆。

此外，受前期去库存心态影响，三季度厂商库存并未有效建立；随之而来的公路治理商品车、运输车超载行动降低乘用车运输能力，导致库存偏紧，从而形成厂商加速补库存特征。

去年9月底召开的国务院常务会议称，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。（完）

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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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