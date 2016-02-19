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中国财经 | 2016年 2月 19日 星期五 12:22 BJT

中国1月汽车销量250万辆 同比增长7.7%--中汽协

路透北京2月19日 - 中国汽车工业协会周五称，1月汽车产销环比均下降，但同比保持增长。其中，销量250.06万辆，环比下降10.23%，同比增长7.72%；产量245.20万辆，环比下降7.68%，同比增长7.14%。

中汽协公布的数据并显示，1月乘用销车售222.87万辆，环比下降8.74%，同比增长9.27%。

中汽协会长上月称，预期2016年汽车销量将增长5-7%。（完）

(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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