中国1月汽车销量250万辆 同比增长7.7%--中汽协

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月19日 - 中国汽车工业协会周五称，1月汽车产销环比均下降，但同比保持增长。其中，销量250.06万辆，环比下降10.23%，同比增长7.72%；产量245.20万辆，环比下降7.68%，同比增长7.14%。
中汽协公布的数据并显示，1月乘用销车售222.87万辆，环比下降8.74%，同比增长9.27%。
中汽协会长上月称，预期2016年汽车销量将增长5-7%。（完）
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)