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中国财经 | 2016年 5月 11日 星期三 14:42 BJT

中国4月汽车销量同比增长6.3%--中汽协

路透北京5月11日 - 中国汽车工业协会周三公布，中国4月汽车销量同比增长6.3%，至210万辆。

3月同比增幅为8.8%，2月为0.9%。

中汽协公布，2016年头四个月中国汽车销量同比增长6.1%。

该协会1月份时曾表示，预计今年汽车销量将增长6%。(完)

(编译 王颖；审校 杜明霞)

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