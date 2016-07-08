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中国财经 | 2016年 7月 8日 星期五 11:40 BJT

中国6月广义乘用车销量同比增19.4% 受基数较低影响--乘联会

路透北京7月8日 - 中国全国汽车市场研究会周五公布数据显示，受去年同期基数较低的影响，中国6月广义乘用车销量同比增长19.4%；另外，今年6月零售同比增速也达到23%的超高水平。数据并显示，1-6月广义乘用车销量同比增长9.5%。

该会网站刊登新闻稿称，今年6月车市的高增长是消费领域相对突出的，尤其是第三周的周零售同比增速达43%，这体现出购车消费的强势波动。虽然6月下旬的南方长江沿线水灾较重，但车市影响仅为最后一周的增速稍有影响。

新闻稿并称，6月部分自主品牌车企抢抓半年进度，在MPV/SUV市场表现超强，SUV仍是增长主要动力。6月微型电动车表现较突出，也使总体新能源乘用车同比增长1.6倍。但6月厂家产销仍较谨慎，5-6月厂家库存没有增长。今年主力厂家基本没有压库现象。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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