中国6月广义乘用车销量同比增19.4% 受基数较低影响--乘联会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京7月8日 - 中国全国汽车市场研究会周五公布数据显示，受去年同期基数较低的影响，中国6月广义乘用车销量同比增长19.4%；另外，今年6月零售同比增速也达到23%的超高水平。数据并显示，1-6月广义乘用车销量同比增长9.5%。
该会网站刊登新闻稿称，今年6月车市的高增长是消费领域相对突出的，尤其是第三周的周零售同比增速达43%，这体现出购车消费的强势波动。虽然6月下旬的南方长江沿线水灾较重，但车市影响仅为最后一周的增速稍有影响。
新闻稿并称，6月部分自主品牌车企抢抓半年进度，在MPV/SUV市场表现超强，SUV仍是增长主要动力。6月微型电动车表现较突出，也使总体新能源乘用车同比增长1.6倍。但6月厂家产销仍较谨慎，5-6月厂家库存没有增长。今年主力厂家基本没有压库现象。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。