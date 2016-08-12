（更正）7月中国汽车销量同比增长23% 增速为2013年1月来最快

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
(更正：因英文原文有误，内文第一段应为“逾三年半来”最大月度增幅，非“逾两年半来”)
路透北京8月12日 - 中国汽车工业协会周五表示，中国7月汽车销售较上年同期成长23%至190万辆，为逾三年半来最大月度增幅。
这是2013年1月以来最大月度增幅，6月和5月的同比增幅分别为14.6%和9.8%。
中汽协在北京的新闻简布会上还称，2016年1-7月的汽车销量同比增加9.8%。
该协会在1月时曾表示，预计今年汽车销量增长6%。（完）
(编译 戴素萍/高琦 审校 王兴亚)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。