（更正）7月中国汽车销量同比增长23% 增速为2013年1月来最快

(更正：因英文原文有误，内文第一段应为“逾三年半来”最大月度增幅，非“逾两年半来”)

路透北京8月12日 - 中国汽车工业协会周五表示，中国7月汽车销售较上年同期成长23%至190万辆，为逾三年半来最大月度增幅。

这是2013年1月以来最大月度增幅，6月和5月的同比增幅分别为14.6%和9.8%。

中汽协在北京的新闻简布会上还称，2016年1-7月的汽车销量同比增加9.8%。

该协会在1月时曾表示，预计今年汽车销量增长6%。（完）