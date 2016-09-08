中国8月广义乘用车销量同比增24.5% 1-8月累计增12.7%--乘联会

路透北京9月8日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四发布数据显示，中国8月广义乘用车销量同比增长24.5%，1-8月累计同比增长12.7%。

乘联会并预计，2016年车市增速是前低中高后稳的趋势，目前看8月稍超预期，7-8月是年中高增长的峰值期。

该会网站刊登的新闻稿称，8月车市呈现出生产和需求回升、结构进一步优化的特征。8月乘用车销量环比增12%，稍强于历年8月平均的10%，符合开学季车市回暖及实体经济回暖特征。

“随着PMI的回暖，车市的需求也表现较强，”新闻稿称，“近期部分国际大宗商品价格上涨，去库存期转为增库存，企业原材料购进价格和采购量增长比较明显，加之营改增后的购车需求，有利于车市增量。”（完）

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