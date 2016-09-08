中国8月广义乘用车销量同比增24.5% 1-8月累计增12.7%--乘联会

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京9月8日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四发布数据显示，中国8月广义乘用车销量同比增长24.5%，1-8月累计同比增长12.7%。
乘联会并预计，2016年车市增速是前低中高后稳的趋势，目前看8月稍超预期，7-8月是年中高增长的峰值期。
该会网站刊登的新闻稿称，8月车市呈现出生产和需求回升、结构进一步优化的特征。8月乘用车销量环比增12%，稍强于历年8月平均的10%，符合开学季车市回暖及实体经济回暖特征。
“随着PMI的回暖，车市的需求也表现较强，”新闻稿称，“近期部分国际大宗商品价格上涨，去库存期转为增库存，企业原材料购进价格和采购量增长比较明显，加之营改增后的购车需求，有利于车市增量。”（完）
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(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
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路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。