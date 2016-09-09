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中国财经 | 2016年 9月 9日 星期五 14:29 BJT

中国8月汽车销量同比增24.2% 创逾三年半最快增速--中汽协

路透北京9月9日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周五表示，中国8月汽车销量同比增长24.2%至210万辆，创下逾三年半来最快同比增速。

这是2013年1月来最快的同比增速，超过了7月的同比增长23%和6月同比增长14.6%。

中汽协的数据还显示， 中国1-8月汽车销量同比增长11.4%。

今年1月时中汽协曾预计今年中国汽车销量将增长6%。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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