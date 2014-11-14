汽车产业：中国10月汽车销量同比增长2.8%--行业协会

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京11月14日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周五公布，中国10月汽车销量为199万辆，较上年同期增长2.8%。
9月和8月的销量同比分别增长2.5%和4.0%。
CAAM在北京的记者会上宣布，今年前10个月中国汽车销量同比增长6.6%。
中国汽车工业协会秘书长董扬上月告诉路透，今年汽车销量增幅可能由上年的13.9%减半至7%左右。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。