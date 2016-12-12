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中国财经 | 2016年 12月 12日 星期一 15:09 BJT

中国11月汽车销量同比增16.6%--中汽协

路透北京12月12日 - 中国汽车工业协会周一公布，中国11月汽车销量较上年同期增长16.6%，达到290万辆，为连续第16个月实现双位数增幅。

10月和9月增幅分别为18.7%和26.1%。

该协会在北京召开新闻简报会表示，2016年前11个月的中国汽车销量同比增长14.1%。

该协会10月将2016年全年增幅预估从之前的6%提高至7%。(完)

(编译 王颖；审校 高琦/白云)

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