上海通用汽车因软件问题将在中国召回38328辆凯迪拉克

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海9月9日 - 中国国家质检总局周二称，通用汽车(GM.N)在中国的主要合资企业--上海通用汽车有限公司将在华召回38,328辆凯迪拉克汽车，因驻车制动系统软件存在问题。
质检总局在官网声明中称，上海通用汽车已开始召回2012年10月8日至2014年7月17日期间生产的部分凯迪拉克XTS汽车，以消除软件问题的安全隐患。该公司是通用汽车与上汽集团(600104.SS)的合资企业。
质检总局称，该问题极端情况下会导致车辆加速无力或无法移动。
无法立即联系到通用官员予以置评。
去年，随着中国监管机构加大保护消费者的力度，车企在中国创纪录地召回了530万辆汽车。(完)
(编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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