工信部公布首批免征购置税的新能源车 上汽、长安等入围

路透上海8月31日 - 在7月中国宣布未来几年将免征新能源车购置税后，政策落地细节倍受关注。中国工业和信息化部周五公布首批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录，上汽集团(600104.SS)、长安汽车(000625.SZ)以及比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)等旗下的主要新能源车型悉数入围。

目录显示，入围的乘用车型中，包括纯电动和插电式混合动力两类，其中纯电动车型包括上汽荣威E50、长安汽车E30、比亚迪e6和腾势等。

插电式混合动力车型包括上汽荣威550PHEV、比亚迪秦、广汽集团乘用车公司的增程式混合动力轿车以及江淮汽车(600418.SS)的和悦iREV。

工信部指出，该目录将于今年9月1日起开始实施。

中国国务院7月9日召开常务会议，决定自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售的纯电动以及符合条件的插电式混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税，并要求有关部门抓紧制定公布车型目录。(完)

参看相关细节，请点选中国工信部网站 here

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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