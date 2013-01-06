12月丰田在华销售下滑放缓--高管

路透北京1月6日（记者 Norihiko Shirouzu） - 丰田汽车(7203.T)一名高管表示，丰田仍未摆脱中日领土争端引发的日系车在华销售危机的影响，但是去年12月在华销售表现出“意外的韧性”。

该高管称，丰田展厅客流量正在恢复到去年9月中日爆发领土争端之前的水平。

丰田及其在中国的两家合资公司12月在华销售汽车“接近”9万辆，上年同期为10.8万辆。

丰田发言人称，该公司料于周一公布12月在华销量。他并未对11月销量作出置评。12月丰田在华销量同比下降约17%，降幅低于此前三个月。

“销量回升的速度好于我们的预期。”该高管匿名表示。

他认为，丰田提供的折扣和其他销售优惠是销量复苏的部分原因。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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