12月丰田在华销售下滑放缓--高管

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京1月6日（记者 Norihiko Shirouzu） - 丰田汽车(7203.T)一名高管表示，丰田仍未摆脱中日领土争端引发的日系车在华销售危机的影响，但是去年12月在华销售表现出“意外的韧性”。
该高管称，丰田展厅客流量正在恢复到去年9月中日爆发领土争端之前的水平。
丰田及其在中国的两家合资公司12月在华销售汽车“接近”9万辆，上年同期为10.8万辆。
丰田发言人称，该公司料于周一公布12月在华销量。他并未对11月销量作出置评。12月丰田在华销量同比下降约17%，降幅低于此前三个月。
“销量回升的速度好于我们的预期。”该高管匿名表示。
他认为，丰田提供的折扣和其他销售优惠是销量复苏的部分原因。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。