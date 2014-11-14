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中国财经 | 2014年 11月 14日 星期五 15:39 BJT

中国10月汽车销量同比增长2.8%--行业协会

路透北京11月14日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周五公布，中国10月汽车销量为199万辆，较上年同期增长2.8%。

9月和8月的销量同比分别增长2.5%和4.0%。

CAAM在北京的记者会上宣布，今年前10个月中国汽车销量同比增长6.6%。

中国汽车工业协会秘书长董扬上月告诉路透，今年汽车销量增幅可能由上年的13.9%减半至7%左右。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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