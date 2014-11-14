中国10月汽车销量同比增长2.8%--行业协会

中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透北京11月14日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周五公布，中国10月汽车销量为199万辆，较上年同期增长2.8%。
9月和8月的销量同比分别增长2.5%和4.0%。
CAAM在北京的记者会上宣布，今年前10个月中国汽车销量同比增长6.6%。
中国汽车工业协会秘书长董扬上月告诉路透，今年汽车销量增幅可能由上年的13.9%减半至7%左右。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。