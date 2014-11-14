中国10月汽车销量同比增长2.8%--行业协会

中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元

路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。