外国保险商垂涎中国车险市场 但中国驾驶人成其“心病”

路透香港6月5日电(记者 Clare Baldwin/Alison Leung)---20多岁的“富二代”李先生说：“像我们这样买法拉利的人不太在乎保险，因为我们买车在乎的就是速度。如果撞车了，我们就直接把车扔了。”他的父亲在珠三角开着一家工厂。他刚刚拿到一台售价500万元人民币的红色法拉利458 Spider，这也是他第四辆法拉利座驾。

在中国推出新规定允许外资企业在华提供全套保险产品後，安联(ALVG.DE)、安盛(AXA)(AXAF.PA)和美亚(Chartis)等全球保险商进一步进军中国市场时，李先生这样的司机成为了他们前进道路上将面临的挑战。

尽管中国汽车保险业前景广阔，但瓶颈颇多，例如糟糕的驾驶标准，新一代驾驶人对於购买车险意识的淡漠等。

美国国际集团(AIG.N)旗下美亚保险总裁兼CEO高凯文(Kevin Goulding)表示：“中国汽车保险业规模巨大，你可能会迷失在这一市场的吸引力中，但它同时也存在很多挑战。我们不想一蹴而就。”

目前，21家在华出售非寿险产品的外国保险公司只占1.1%的市场份额，而汽车保险在非寿险保费收入中占到四分之三。

造成外国保险商市场份额如此小的一个主要原因是，中国对其业务成长所设的限制。外国保险商在华必须申请开设新的分支机构，而每家分支机构的批准需要12-18个月。

这种政策使外国保险商的服务网远小於中国人寿(PICC)、太平洋保险(CPIC)和平安保险(2318.HK)的覆盖面。服务网规模小或许是试图涉足车险的保险商们面临的一个问题。

东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings)(8766.T)的高级执行主管Takaaki Tamai表示， 该公司担心在华不能快速扩展其服务网络，以满足客户需求。

对此，深圳的陈先生表示认可。陈先生拥有一辆奥迪，他对汽车保险最大的需求是快速服务，他希望在事故发生30分钟内就有保险代表出现在现场，并在一周内得到维修费用。

除了要有足够大的地理覆盖面才能制胜并留住客户外，外国保险商还必须找出他们的目标客户。除部分中国保险商的试点计划外，中国政府还规定了保险商的保费水平，因此盈利能力与保险商的客户类型有关，而与保费无关。

中国每天都有数以千计的人通过驾驶考试，新增驾驶人以两位数增长，意味着车险市场令人垂涎。

美国利宝相互保险公司中国区执行长Jackson Tang表示：“汽车保险业蒸蒸日上。中国的中高收入人数迅速增加，这些人甚至在买房之前就先买一辆车。”

**驾驶考试**

但中国众多的新增驾驶人不足以让保险业高管们自信满满。中国的驾驶考试相当诡异，而保险业高管们希望事故和赔偿费越少越好。

仅2010年一年，中国就有390万起道路事故报告，造成65,225人死亡，伤254,075人。相比之下，根据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)的数据，美国2009年共发生30,797起重大事故。美国的汽车注册数量是中国的2.5倍。

根据世界卫生组织2006年更新後的网站数据显示，新增司机上路的严峻现实，意味着中国每5分钟就会发生一起重大交通事故。

美亚保险亚太区消费者主管John McPhee表示：“通常而言，年轻司机往往是风险因子，但中国的情况是基本上人人是马路杀手。”

他指出，外国保险商正在组建团队并招聘顾问，以研究哪种类型的投保司机更有利可图。

毕马威香港保险部门主管Sam Evans表示，国家数据库有对司机驾驶行为的记录，但数据不够新。他说：“其中一个重大问题就是数据的质量。有中央数据库搜集索赔数据，但并不定期更新，因而人们会在投保索赔後退保，然後第二年再换新的保险商，但系统不一定会记录他们之前一年的索赔情况。”

苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Group)亚太区普通保险业务执行长Johnny Chen表示，外国保险商无法获得有效数据，只能尽力从其他市场获取相关数据，并将其应用於中国。

“但我们从欧洲、北美或其他亚洲市场获取的数据真的不能为中国市场提供任何赔付基准。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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