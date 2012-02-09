节日因素令中国1月乘用车销量同比负增长

* 中国1月乘用车销量同比大减23.8%至116.06万辆

* 受元旦和春节两节及同比基数较高等因素影响

* 预计2月起恢复正增长,後期具备销量改善空间

路透北京2月9日电---受元旦和春节两节影响,以及上年元月基数较高等因素,中国1月乘用车销量同比大减23.8%至116.06万辆.

中汽协周四在新闻稿中表示,由於两节同聚元月使得有效工作日较往年减少和受上年同月产销基数较高等因素影响,1月汽车产销环比和同比均呈明显下降.

但分析人士认为,车企调查显示出销大於产且库存下降的格局,有助於2012年有更健康的库存起点,并降低价格战风险.同受季节因素影响,预计2月份销量将会恢复正增长,後期销量仍有望持续改善.

"受春节因素干扰1月销量同比环比均下降,但销大於产令库存改善,价格降幅也不突出,汽车消费的改善还将继续."莫尼塔投资汽车行业分析师陈殷在研究报告中称.

中汽协数据并显示,1月乘用车生产105.35万辆,同比下降24.33%.

"我们调研中车厂反馈1月份销售好於他们之前预期,并预期2月份春节干扰结束後销售改善有望延续."陈殷并称,广义货币供应量(M2)等指标都自前期低点回升,後期汽车消费仍具备改善修复空间.

中汽协助理秘书长朱一平则表示,1月数据很难说明情况,要结合1、2月甚至3月数据才能看出趋势.

中国乘用车上次出现月度销量同比负增长是在去年5月,除此之外,去年月度乘用车销量只有1月大幅增长逾16%,其余时间都因高基数因素只录得个位数增幅.

中汽协上月公布,2011年12月共销售乘用车136.89万辆,同比增长4.61%,环比增长1.88%.去年全年,乘用车销售1,447.24万辆,同比增长5.19%.

**乘用车自主品牌占有率续降**

数据并显示,1月乘用车自主品牌销售同比下降30.62%,至48.80万辆,占乘用车销售总量的42.05%,占有率同比下降3.96个百分点.

日系、德系、美系、韩系和法系分别销售20万辆、19.34万辆、14.69万辆、9.80万辆和3.43万辆,分别占乘用车销售总量的17.23%、16.66%、12.66%、8.44%和2.96%,与上月相比,只有美系车呈较快增长,表现最为突出.

此外,1月自主品牌轿车共销售21.65万辆,占轿车销售总量的27.15%,同比下降38.13%,占有率分别比上月和上年同期下降2.50个百分点和5.54个百分点.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

-23.81 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17%(完)

--发稿 李然/宿泱韫; 审校 曾祥进

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