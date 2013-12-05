中国官媒指责进口汽车厂商暴力敛财

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透上海12月5日(记者 Kazunori Takada/Samuel Shen) -中国中央电视台周三播出调查节目，指责进口汽车品牌对中国车主收取高于其他市场的维修费，节目中提到了奥迪、斯巴鲁和捷豹路虎。
该调查报道还提到，很多外国汽车品牌的经销商不愿意进行维修，往往坚持要客户更换零件，因为维修费用远低于换零件。
节目称，报道基于对外国品牌汽车4S店的客户和工作人员进行的采访。
报道以路虎一款汽车的尾门为例，尾门在4S店的价格高达2.41万元，而汽配城的价格为8,500元。但报道没有给出其他国家的对比价格。
报道称：“畸高的价格让中国成为了跨国公司的‘聚宝盆’。”
报道称，进口汽车在中国暴利敛财，归根到底还是因为汽车的销售权、维修权牢牢地掌握在进口汽车生产厂家的手中，因为造成进口车价格畸高的原因并不完全是因为进口关税。
捷豹路虎(Jaguar Land Rover)针对央视的报道回应称，其定价符合中国的规定。
斯巴鲁的发言人拒绝就央视报道置评。奥迪的负责人表示，他们正着手在当天晚些时候发布声明。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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