东风汽车拟实现海外出口大幅增长

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京4月22日电---新华社报道称，中国第二大汽车商东风汽车(0489.HK)计划到2016年时，实现年海外出口量增至30万辆，增加至目前出口量的五倍，约占目标总产量的10%。
新华社周六晚发布的报道援引东风汽车资深官员周强的话称，东方汽车已成立了新的国际事业部，将开发丰富的产品，实现其目标。
新华社称，东风汽车去年总产量为217万辆，出口6.38万辆汽车，出口金额约为10亿美元。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
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