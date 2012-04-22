版本:
中国
中国财经 | 2012年 4月 23日 星期一 07:35 BJT

东风汽车拟实现海外出口大幅增长

路透北京4月22日电---新华社报道称，中国第二大汽车商东风汽车(0489.HK)计划到2016年时，实现年海外出口量增至30万辆，增加至目前出口量的五倍，约占目标总产量的10%。

新华社周六晚发布的报道援引东风汽车资深官员周强的话称，东方汽车已成立了新的国际事业部，将开发丰富的产品，实现其目标。

新华社称，东风汽车去年总产量为217万辆，出口6.38万辆汽车，出口金额约为10亿美元。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐