东风汽车拟实现海外出口大幅增长

路透北京4月22日电---新华社报道称，中国第二大汽车商东风汽车(0489.HK)计划到2016年时，实现年海外出口量增至30万辆，增加至目前出口量的五倍，约占目标总产量的10%。

新华社周六晚发布的报道援引东风汽车资深官员周强的话称，东方汽车已成立了新的国际事业部，将开发丰富的产品，实现其目标。