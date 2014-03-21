京津沪响应政府治污号召 开放绿色汽车市场

路透上海3月20日（记者 沈一鸣/Kazunori Takada） -北京、上海、天津这三个中国最大的城市相继出台措施，鼓励居民购买电动汽车，以响应政府为治理污染而推广绿色汽车的号召。

雾霾问题是今年中国人大会议的主要议题。中国国务院总理李克强今年1月对比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)进行视察，也凸显了绿色汽车的重要性。

中国政府希望在2015年将上路行驶的电动汽车数量增加10倍，但交通管理属于地方政府事务，包括北京等许多城市目前还没有可让电动汽车上路的政策框架。

天津缺乏为电动汽车发放牌照的途径，而在上海，根据当地交通管理规则，只有购买本地产的电动汽车才能申请补贴。

但这些城市上月宣布，将对购买国产纯电动汽车和插电式混合动力汽车提供补贴。生产此类汽车的中国汽车厂商包括比亚迪、上汽集团(600104.SS)、安徽江淮汽车集团等。

中国新能源汽车的销售目标是到2015年时达到50万辆，到2020年时达到500万辆。

广东省汽车行业协会秘书长罗兴安表示，如此大的奋斗目标让汽车厂商很有压力，但也不能保证就能实现这些目标，行业的基本面还不牢固。

许多行业高管认为这是很难实现的目标。不过，如果更多城市加大补贴力度，可能也会接近目标。

随着经济快速增长以及城镇化的推进，中国已成为全球最大的温室气体排放国，污染问题常见报端，也是社交媒体热议的话题。

中国政府誓言要治理污染，并且自2010年以来一直鼓励消费者购买绿色汽车。根据最新举措，购买绿色汽车可获得最高6万元的补贴。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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