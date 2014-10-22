中国出台新规狠抓能耗 部分车企可能掉队

(本文由路透中文网编译提供)

记者 沈一鸣/Norihiko Shirouzu

路透上海/北京 - 从国企一汽轿车 到吉利汽车，中国的汽车企业正在竞相售出更多环保汽车，以努力达到中国政府规定的明年燃料消耗量目标。

但许多规模较小的本土车企将很难进行昂贵的升级，以达到新规的要求。

与大型外资车企相比存在的技术差距，研发及获得所需新技术的成本等因素，可能会促使中国汽车行业加速整合。中国汽车行业拥有80多家注册企业，碎片化现象严重。

上周，中国有关政府部门就与《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》相关的惩罚举措发布通知，对于乘用车平均燃料消耗量不达标的车企，将进行公开通报、限产等惩罚。

“限产是非常严厉的惩罚，”国际清洁交通委员会（ICCT）高级政策分析师何卉说。“中国车企在技术准备方面远落后于外国公司。中国严格的能耗标准对一些本土品牌来说是雪上加霜。”

根据相关规定，到2015年中国乘用车平均燃料消耗量将降至6.9升/百公里，到2020年将降至5.0升/百公里。

IHS Automotive地区主管James Chao称，这意味着到这个十年末时，每家车企的乘用车平均燃料消耗量将不得不较目前水平下降逾三分之一，预计将令该行业增加数以十亿美元计的成本。

“对谁不利呢？……本土小批量（制造商），”James Chao说。“这很可能是促使他们寻找合作伙伴或者被收购的催化剂。”

中国有近30%的车企没有达到2013年的平均燃料消耗量目标，其中多数为中国本土车企，其中包括力帆股份 和广汽集团旗下的乘用车企业。James Chao称，一些外国车企，尤其是豪华汽车厂商，也可能很难达到中国燃料消耗新规提出的目标，他们正加紧采用汽车节能技术。

总部位于北京的北汽曾表示，燃料消耗量新规是个大的商业风险，可能导致产品延迟上市，汽车零部件和设计成本大增。这凸显甚至中国较大型车企也面临很多挑战。（完）