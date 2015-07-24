中国酝酿“加州式”激励计划 推广新能源汽车

路透北京7月23日 （记者 Jake Spring） - 北汽集团董事长徐和谊周四称，中国正酝酿一个新计划，推广电动汽车和混合动力车的使用。

新计划激励措施将涵盖传统的油电混合动力车，而过去这类车型常常被排除在激励计划外，该细分市场被丰田(7203.T)等日本企业主导。

新计划预计将惠及比亚迪(002594.SZ)和上汽集团(600104.SS)等中资车企，而国际车企也可望因需求增长而受益。

通用(GM.N)和大众(VOWG_p.DE)等车企已承诺大力投资于面向中国市场的环保车型。

徐和谊称，新计划可能明年上半年起实施。

据中国工信部出台的《乘用车燃料消耗量限值》规定，到2020年中国生产的乘用车平均油耗要降至5.0L/100km，但官方尚未具体说明如何实施。

新计划旨在推广“新能源汽车”，将向制造和销售“新能源汽车”的企业提供积分。“新能源汽车”通常指的是纯电动汽车以及插电式混合动力车。

“国家有关政府部门正在学习借鉴美国加州的办法，在推广使用新能源和解决汽车尾气排放。”徐和谊说道。

徐和谊在北汽总部对媒体表示，计划将分两部分，一个针对车企，另一个针对消费者。

生产纯电动汽车的车企将获得最多积分，其次为插电式混合动力车，然后是传统的油电混合动力车。

徐和谊称，未满足新油耗要求的传统汽油车可能会获负分。

无法满足新的国家油耗标准的车企，届时可向其他车企购买积分以补足差额。

与此同时，消费者可基于全电动驾驶的里程获得可兑换成现金的积分，而使用汽油的司机则将需要按照驾驶里程支付额外费用。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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