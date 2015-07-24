中国酝酿“加州式”激励计划 推广新能源汽车

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月23日 - 北汽集团董事长徐和谊周四称，中国正酝酿一个新计划，推广电动汽车和混合动力车的使用。
新计划激励措施将涵盖传统的油电混合动力车，而过去这类车型常常被排除在激励计划外，该细分市场被丰田 等日本企业主导。
新计划预计将惠及比亚迪 和上汽集团 等中资车企，而国际车企也可望因需求增长而受益。
通用 和大众 等车企已承诺大力投资于面向中国市场的环保车型。
徐和谊称，新计划可能明年上半年起实施。
据中国工信部出台的《乘用车燃料消耗量限值》规定，到2020年中国生产的乘用车平均油耗要降至5.0L/100km，但官方尚未具体说明如何实施。
新计划旨在推广“新能源汽车”，将向制造和销售“新能源汽车”的企业提供积分。“新能源汽车”通常指的是纯电动汽车以及插电式混合动力车。
“国家有关政府部门正在学习借鉴美国加州的办法，在推广使用新能源和解决汽车尾气排放。”徐和谊说道。
徐和谊在北汽总部对媒体表示，计划将分两部分，一个针对车企，另一个针对消费者。
生产纯电动汽车的车企将获得最多积分，其次为插电式混合动力车，然后是传统的油电混合动力车。
徐和谊称，未满足新油耗要求的传统汽油车可能会获负分。
无法满足新的国家油耗标准的车企，届时可向其他车企购买积分以补足差额。
与此同时，消费者可基于全电动驾驶的里程获得可兑换成现金的积分，而使用汽油的司机则将需要按照驾驶里程支付额外费用。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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