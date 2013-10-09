福特在中国市场后来居上 有望逆袭日本竞争对手

2013年8月13日福特汽车在悉尼的一项概念车发布仪式中拍到的该公司标志。 REUTERS/Daniel Munoz

路透柏林10月8日（记者 Norihiko Shirouzu） - 在中国市场的汽车厂商销量榜单中，福特汽车(F.N)有望超越日本竞争对手，而一年前遭遇反日情绪冲击的日本厂商丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)，则在为保留市场份额而苦战。

过去10年的多数时间中，福特在中国市场与日本车企及韩国现代汽车(005380.KS)相比存在一些差距，亦远远落后于通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)。

出现这种情况的主要原因是，福特进入中国市场时间较晚，且战略保守。中国汽车市场在2009年已成为全球最大的汽车市场。

该公司奋力改变这种现状，其今年在中国市场的汽车销量似乎有望超过主要日本竞争对手丰田和本田，同时还可能与日产汽车(7201.T)的销量接近。

一位要求匿名的公司高层称，包括乘用车和商务车在内，今年福特在华汽车销量可能超过90万辆，主要得益于其在中国市场的车型品种更加丰富。

今年前八个月，福特在华汽车销量为551,738辆，同比增长50%。福特9月在华汽车销量为96,111辆，较上年同期增长61%。

“我们今年在中国应当能销售超过90万辆的汽车，甚至可能接近100万辆，”该高层说。

丰田和本田今年在华汽车销量目标分别约为90万辆和75万辆。两家公司驻中国发言人称，他们正在朝实现目标的方向迈进。

日产今年在华汽车销售目标为125万辆，但该公司一位要求匿名的高层上月称，该公司正在“全力以赴”争取实现该目标。

福特及上述日本车企的在华销售目标，与通用汽车和大众汽车相比仍可谓是小巫见大巫。

通用汽车预计今年在华汽车销量会超过300万辆。去年，该公司在华汽车销量为284万辆。

根据咨询公司LMC Automotive，大众集团今年在华汽车销量预计约为320万辆。2012年该集团在华汽车销量为280万辆。

Auto Foresight董事总经理张豫称，随着福特过去两年大刀阔斧地改进和扩大在中国市场的车型品种，该公司的汽车“销量一直飞跃增长”。

他还称，这种态势在今年余下时间应会继续，明年及以后可能“进一步增强”。他预计，该公司位于杭州的大型组装厂可能在2015年左右投产。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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