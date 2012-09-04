中国汽车合资政策“像是吸鸦片”--原机械工业部部长

路透9月3日电---中国原机械工业部部长何光远称，中国要求所有外国汽车厂商组建本地合资公司的政策，对本土企业而言“就像是吸鸦片”。

2009年，中国超越美国成为全球最大的汽车市场，但国内所有国有汽车集团都十分依赖外国合作夥伴。

雅虎汽车频道援引何光远周末在天津参加一个行业论坛时的表态称：“合资合资再合资，就是像吸鸦片一样吸了一口戒不掉了。”

何光远对汽车政策已无影响力，但对现任和前任政府官员而言，如此公开指责现行政策实属罕见。

中国早在约30年前就正式开放引入外国汽车厂商，但要求所有外国汽车厂商须与不超过两家的本土合作夥伴组建合资公司，且最多只能持有合资公司50%的股权。

何光远说：“从中央到地方政府，都是拼命的招商引资。这麽多年了，我们一个能够在世界上汽车方面能够有竞争力的这样一个企业的品牌都没有。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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